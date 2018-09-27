Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Очередной Петербургский международный юридический форум пройдет 14-18 мая 2019 года.

Распоряжение о проведении этого мероприятия в Санкт-Петербурге подписал президент РФ Владимир Путин.

Проводить форум будет Минюст России. ФСБ России поручено обеспечить безопасность участников форума, а МВД РФ совместно с Росгвардией - охрану общественного порядка в месте его проведения.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В 2018 году Петербургский международный экономический форум посетили более 17 тыс. участников из 143 стран. В рамках форума было подписано 593 соглашения на 2,625 трлн рублей. В работе форума приняли участие глава России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.