Экономика

Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска

Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниями

Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Илон Маск
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в федеральный окружной суд Манхэттена с обвинениями против основателя компании Tesla Илона Маска. Как пишет Bloomberg, миллиардера обвиняют в мошенничестве в связи с его августовскими твитами о возможности выкупить акции Tesla, сделав тем самым компанию непубличной.

Заявления Маска были ложными и вводящими в заблуждение, уверены представители регулятора. По данным Комиссии, основатель Tesla не обсуждал и не подтверждал условия продажи, тем самым причинив ущерб инвесторам. Поэтому регулятор требует от суда помимо назначения штрафов запретить Маску возглавлять компании, акции которых торгуются на бирже.

Илон Маск назвал иск необоснованным и заявил, что действия комиссии "глубоко разочаровали" его.

"Я всегда действовал, исходя из интересов правды, прозрачности и инвесторов", - отметил он в своем заявлении. — "Честность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никоим образом не отступился от этого".

Маск 7 августа написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после скандального заявления Маск отказался от этих планов.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

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Теги: Илон Маск

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