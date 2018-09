Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в федеральный окружной суд Манхэттена с обвинениями против основателя компании Tesla Илона Маска. Как пишет Bloomberg, миллиардера обвиняют в мошенничестве в связи с его августовскими твитами о возможности выкупить акции Tesla, сделав тем самым компанию непубличной.

Заявления Маска были ложными и вводящими в заблуждение, уверены представители регулятора. По данным Комиссии, основатель Tesla не обсуждал и не подтверждал условия продажи, тем самым причинив ущерб инвесторам. Поэтому регулятор требует от суда помимо назначения штрафов запретить Маску возглавлять компании, акции которых торгуются на бирже.

Илон Маск назвал иск необоснованным и заявил, что действия комиссии "глубоко разочаровали" его.

"Я всегда действовал, исходя из интересов правды, прозрачности и инвесторов", - отметил он в своем заявлении. — "Честность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никоим образом не отступился от этого".

Маск 7 августа написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после скандального заявления Маск отказался от этих планов.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.