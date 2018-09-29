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Правительство РФ внесет в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в субботу внести в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также материалы к нему, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Характеристики запланированного к внесению бюджета базируются на основных показателях прогноза социально-экономического развития, разработанных Минфином РФ.

Доходы бюджета в 2019 году запланированы на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020 году - 20,219 трлн рублей, в 2021 году - 20,978 трлн рублей. Расходы в 2019 году планируется утвердить в размере 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 трлн рублей, в 2021 году - 20,026 трлн рублей.

Профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, в 2020 году - 1,224 трлн рублей, в 2021 году - 952 млрд рублей.

В этом году правительство впервые вносит бюджет и материалы к нему в соответствии с новыми нормами Бюджетного кодекса РФ. Так, документы и материалы к проекту федерального бюджета разделены на те, которые представляются правительством в Госдуму в бумажном виде, и те, которые размещаются Минфином России на едином портале бюджетной системы (budget.gov.ru).

В бумажном виде в Госдуму будут направлены сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития РФ и законопроекты, представляемые одновременно с проектом федерального бюджета. Остальные материалы будут заверены электронной цифровой подписью министра финансов и размещены на портале бюджетной системы. В бумажном виде в Госдуму они вноситься не будут.

Планируется, что в субботу, одновременно с внесением проекта федерального бюджета в Госдуму, на портале бюджетной системы будут размещены, в частности, предварительные итоги социально-экономического развития РФ за январь-август 2018 года, а также ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ за 2018 год и оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета. Также на сайте budget.gov.ru будет размещен прогноз основных параметров бюджетной системы РФ на 2019-2021 годы, данные по федеральным адресным инвестиционным программам, данные по прогнозному плану приватизации, верхний предел государственного внешнего долга РФ, верхний предел и проект структуры государственного внутреннего долга, расчеты прогнозируемых объемов дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов, прогнозируемые объемы средств Фонда национального благосостояния на начало и конец 2019, 2020 и 2021 годов, а также их использование, бюджетный прогноз РФ на период до 2036 года.

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Теги: Госдума

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