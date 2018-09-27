Госдума приняла закон о передаче конфискованных коррупционных средств в ПФР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет источники финансирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно принятому закону, в фонд будут направлены конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений.

Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах - 1,8 млрд рублей. В настоящее время бюджет ПФР формируется, в частности, за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР.

Ранее ко второму чтению была уточнена формулировка о том, какие именно средства подлежат зачислению в ПФР. Речь идет о конфискованных денежных средствах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средствах от реализации конфискованного имущества.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.