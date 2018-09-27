Правительство РФ в 2019 году предложит дополнительные меры по борьбе с бедностью

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в будущем году выступит с дополнительными мерами по снижению бедности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Предполагаем, что в 2019 году как по проекту демография, так и по национальной цели снижения бедности выйдем с дополнительными мерами по поддержке наших граждан", - сказала Голикова журналистам.

Она отметила, что те меры, которые есть сейчас, пока не дают возможности дотянуть снижение бедности в два раза. "Поэтому в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту демография, так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза", - сказала вице-премьер.

Однако Голикова не уточнила, какие именно меры предполагает ввести правительство. "Мы понимаем, в каком направлении нужно двигаться, но поскольку это не только социальный блок, но и еще ряд сфер, которые оказывают влияние на состояние бедности населения в РФ, то озвучивать сейчас было бы неправильно", - сказала она.

При этом Голикова отметила, что, несмотря на отрицательную динамику изменения уровня бедности в России в 2017 году, в текущем году намечается положительный тренд благодаря, в том числе, демографическим мерам и росту зарплат. "Что касается прошедшего периода (2018 год - ИФ), то мы наблюдаем пусть и не такую явную, как нам бы хотелось, но положительную тенденцию по снижению. (...) за первое полугодие, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение (бедности) составило 1,1 млн человек", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что судить по первому полугодию сложно, поскольку в первом календарном квартале меньше рабочих дней, чем во всех других кварталах, в результате чего показатели бедности в этом периоде всегда высоки. "Нужно дождаться еще показателей третьего квартала 2018 года, чтобы каким-то образом оценить складывающуюся тенденцию, но вот это 1,1 млн снижение - это очевидно связано с повышением уровня заработных плат (...), повышением дважды минимального размера оплаты труда, как вы помните, с 1 января и 1 мая, а также плановых индексациями. И что немаловажно, тем вкладом, который осуществляет пакет демографических мер", - сказала зампред правительства.

Так Голикова прокомментировала высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который ранее в Госдуме заявил о росте бедности в России. По его данным, число бедных составляет 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

По словам Голиковой, Кудрин "не сказал ничего нового абсолютно". "Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос об исполнении бюджета 2017 года (на пленарном заседании Госдумы - ИФ), то безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года", - пояснила вице-премьер. Она сказала, что, "действительно, в 2017 году показатели бедности были достаточно высокими", что повлекло за собой ответные меры власти - в частности, предложение президента РФ в рамках демографического пакета и обозначение борьбы с бедностью в качестве одного из национальных приоритетов в новом майском указе главы государства этого года.