Главные новости
В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахВ миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреЮжная Корея начала разминировать сухопутную границу
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Есть обновление от 10:25

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне дорожающей нефти на сохраняющихся опасениях сокращения мировых поставок сырья; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2482,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1193,39 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 65,59 руб. (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Роснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Башнефти" (+0,4% и +0,8% "префы").

Просели акции "Ростелекома" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную и маловыразительную динамику из-за неоднозначной статистики, но при этом продемонстрировал хорошие результаты по итогам третьего квартала. Значение Dow Jones увеличилось в июле-сентябре на 9%, Nasdaq - на 7,1%, а подъем S&P 500 на 7,2% стал самым значительным с конца 2013 года, отмечает MarketWatch. При этом Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам одиннадцати из последних двенадцати кварталов, а Nasdaq повышался девять кварталов подряд.

Темпы повышения расходов населения США в августе ожидаемо замедлились до 0,3% (минимального уровня за полгода) по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце. Рост доходов остался на уровне 0,3%, при том, что аналитики ожидали его ускорения до 0,4%.

Тем временем, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в августе вырос на 2% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 100,8 пункта.

Несмотря на ухудшение оценки, сентябрьское значение индикатора потребдоверия является самым высоким за шесть месяцев. При этом оно превысило отметку в 100 пунктов всего в третий раз с начала 2004 года.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (Япония выросла на 0,6% на фоне ослабление иены к доллару до минимума за 11 месяцев, биржи Китая и Гонконга закрыты на праздники), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть в понедельник продолжает рост после завершения "в плюсе" второго месяца подряд на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана, сообщает MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $83,02 за баррель (+0,4% и +1,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $73,43 за баррель (+0,3% и +1,6% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent увеличилась в цене на 5%, за сентябрь - на 6,8%, за третий квартал - на 4,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Таким образом, данный сорт завершил ростом пятый квартал подряд, чего не происходило последние десять лет. Марка WTI подорожала за неделю на 3,5% и за месяц - на 4,9%, тем не менее снизившись по итогам июля-сентября на 1,2%.

Как сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 3 штуки - до 863 единиц. Сокращение показателя вторую неделю подряд может указывать на замедление темпов роста добычи в стране.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена ожидает роста рынка акций на фоне подъема нефти Brent выше отметки $83 за баррель. На нефтяные котировки положительно действуют опасения инвесторов относительно сокращения экспорта нефти из Ирана после введения новых американских санкций в ноябре. Кроме того, нефть дорожает после публикации данных о снижении числа активных буровых установок в США.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник возможно продолжение движения вверх по индексу РТС за счет нефтегазового сектора - обстановка на рынке энергоносителей остается благоприятной. На мировых фондовых площадках также возможно улучшение обстановки после выхода сообщений о разрешении разногласий между США, Мексикой и Канадой по вопросу о торговом соглашении, однако благоприятный эффект, вероятно, будет наиболее заметным на североамериканском фондовом рынке, в то время как активность на развивающихся рынках может сократиться из-за каникул в Китае (китайские биржи закрыты на неделю по случаю Дня образования КНР).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешние факторы говорят в пользу продолжения роста рынка акций РФ, однако открывать новые длинные позиции страшно - рынок перегрет и может воспользоваться малейшим предлогом для коррекции. Наиболее безопасными являются "лонги" по акциям "Газпрома", которые могут достичь отметки 165 рублей. Спекулятивно можно попробовать купить на отскок бумаги "Мосбиржи", которые слишком сильно упали на информации о невыплате промежуточных дивидендов в текущем году (хотя бумаги биржи могут снизиться еще рубля на два).

При такой дорогой нефти на рынке не заметно притока новых средств, видимо, нерезиденты все еще напуганы возможными санкциями и ждут разрешения этого вопроса, считает аналитик.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
 Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниямиПодробнее
ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно, четвертое, повышениеПодробнее
 Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
 ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
 Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
 Суд признал банк "Югра" банкротомСуд признал банк "Югра" банкротом
Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахВ миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреЮжная Корея начала разминировать сухопутную границуВ миреВ Сирии за три года погибли 112 российских военныхВ РоссииГенконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского суднаСпортАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ

В Индонезии более тысячи человек сбежали из тюрем после землетрясения

В домашней библиотеке четверти россиян оказалась классическая литература

Рубль не изменился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии

Будучи в то время епископом, Онуфрий подписался под обращением к патриарху Алексию II под давлением и вскоре отозвал свою подпись Подробнее

Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банках

Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахПо данным "Ъ", законопроектом предусмотрено разрешение на продажу такой продукции в киосках и ларьках, а также в ночное время Подробнее

Лондонское кладбище заподозрили в осквернении могил для освобождения мест под новые

На острове Сулавеси в Индонезии произошло еще одно землетрясение

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до уровня роста деловой активности

Иран нанес ракетный удар в Сирии по базе группировки, ответственной за теракт на военном параде

На борту упавшего в Иркутской области вертолета были пилот и механик

Нефть Brent подорожала до $83,22 за баррель

Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем

Бывшего вице-губернатора Приморья оштрафовали и освободили от наказания по делу о халатности

Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силу

Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силуОператоров обязали хранить его в течение полугода Подробнее

В сгоревшем иркутском мебельном центре не было системы пожаротушения

Вертолет с одним человеком на борту упал в реку в Иркутской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');