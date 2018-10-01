Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне дорожающей нефти на сохраняющихся опасениях сокращения мировых поставок сырья; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2482,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1193,39 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 65,59 руб. (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Роснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Башнефти" (+0,4% и +0,8% "префы").

Просели акции "Ростелекома" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную и маловыразительную динамику из-за неоднозначной статистики, но при этом продемонстрировал хорошие результаты по итогам третьего квартала. Значение Dow Jones увеличилось в июле-сентябре на 9%, Nasdaq - на 7,1%, а подъем S&P 500 на 7,2% стал самым значительным с конца 2013 года, отмечает MarketWatch. При этом Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам одиннадцати из последних двенадцати кварталов, а Nasdaq повышался девять кварталов подряд.

Темпы повышения расходов населения США в августе ожидаемо замедлились до 0,3% (минимального уровня за полгода) по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце. Рост доходов остался на уровне 0,3%, при том, что аналитики ожидали его ускорения до 0,4%.

Тем временем, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в августе вырос на 2% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 100,8 пункта.

Несмотря на ухудшение оценки, сентябрьское значение индикатора потребдоверия является самым высоким за шесть месяцев. При этом оно превысило отметку в 100 пунктов всего в третий раз с начала 2004 года.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (Япония выросла на 0,6% на фоне ослабление иены к доллару до минимума за 11 месяцев, биржи Китая и Гонконга закрыты на праздники), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть в понедельник продолжает рост после завершения "в плюсе" второго месяца подряд на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана, сообщает MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $83,02 за баррель (+0,4% и +1,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $73,43 за баррель (+0,3% и +1,6% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent увеличилась в цене на 5%, за сентябрь - на 6,8%, за третий квартал - на 4,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Таким образом, данный сорт завершил ростом пятый квартал подряд, чего не происходило последние десять лет. Марка WTI подорожала за неделю на 3,5% и за месяц - на 4,9%, тем не менее снизившись по итогам июля-сентября на 1,2%.

Как сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 3 штуки - до 863 единиц. Сокращение показателя вторую неделю подряд может указывать на замедление темпов роста добычи в стране.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена ожидает роста рынка акций на фоне подъема нефти Brent выше отметки $83 за баррель. На нефтяные котировки положительно действуют опасения инвесторов относительно сокращения экспорта нефти из Ирана после введения новых американских санкций в ноябре. Кроме того, нефть дорожает после публикации данных о снижении числа активных буровых установок в США.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник возможно продолжение движения вверх по индексу РТС за счет нефтегазового сектора - обстановка на рынке энергоносителей остается благоприятной. На мировых фондовых площадках также возможно улучшение обстановки после выхода сообщений о разрешении разногласий между США, Мексикой и Канадой по вопросу о торговом соглашении, однако благоприятный эффект, вероятно, будет наиболее заметным на североамериканском фондовом рынке, в то время как активность на развивающихся рынках может сократиться из-за каникул в Китае (китайские биржи закрыты на неделю по случаю Дня образования КНР).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешние факторы говорят в пользу продолжения роста рынка акций РФ, однако открывать новые длинные позиции страшно - рынок перегрет и может воспользоваться малейшим предлогом для коррекции. Наиболее безопасными являются "лонги" по акциям "Газпрома", которые могут достичь отметки 165 рублей. Спекулятивно можно попробовать купить на отскок бумаги "Мосбиржи", которые слишком сильно упали на информации о невыплате промежуточных дивидендов в текущем году (хотя бумаги биржи могут снизиться еще рубля на два).

При такой дорогой нефти на рынке не заметно притока новых средств, видимо, нерезиденты все еще напуганы возможными санкциями и ждут разрешения этого вопроса, считает аналитик.