Рубль не изменился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, евро снижается на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения евро следом за его динамикой на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,4-65,69 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,54 руб. (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,9 руб. (-20,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 8,95 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,44 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и укрепляется к евро на старте торгов первого дня месяца, реагируя на их динамику на глобальном рынке. Евро продолжает снижаться на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП. Дефицит, заложенный в бюджет, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства, отмечает Dow Jones.

Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига". Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.

Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС Италия станет его третьей по величине экономикой, пишет MarketWatch.

Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься после завершения "в плюсе" второго месяца подряд на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,35% - до $83,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросли к этому времени на 0,22% - до $73,41 за баррель.