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Экономика

Рынок акций РФ начал октябрь с умеренной коррекции вниз

Есть обновление от 19:53

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах умеренно скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками, откат сдержали раллирующая нефть и рост индексов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2472,22 пункта (-0,1%, днем индекс поднимался до нового максимума - 2493,82 пункта), индекс РТС - 1191,28 пункта (-0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 65,39 руб. (-0,15 рубля).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,1%), "РусГидро" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,7%), "Мечела" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "Россетей" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), также просели обновившие утром исторические максимумы акции "Татнефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Обновили максимумы акции "Роснефти" (+0,2%), также выросли рублевые акции АФК "Система" (+3,5%), "РусАла" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Башнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,671 млрд рублей (из них 11,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,6% на фоне ослабления иены к доллару до минимума за 11 месяцев, биржи Китая и Гонконга закрыты на праздники), нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX прибавляют 0,2-0,8%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%) на фоне известий о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой (USMCA).

Нефть после локальной коррекции возобновила рост к вечеру в понедельник на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $84,47 за баррель (+2,1% и +1,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $74,7 за баррель (+2% и +1,6% в пятницу).

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Теги: рынок акций

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