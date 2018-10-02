В ЦБ рассказали о законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Граждане Российской Федерации смогут принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в срок до пяти лет, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

"У физических лиц будет большой-большой период, чтобы отклонить или принять решение (по ИПК - ИФ), если они этого не сделали, то по истечении этого длинного периода — 1,5–2 года, а в некоторых отдельных случаях до пяти лет по "молчунам", то это будет принятие по умолчанию, Гражданским кодексом России",— рассказал господин Швецов.

Он также сообщил, что законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни. "Будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств пенсионных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ перед физическими лицами в обязательства ИПК",— сказал Сергей Швецов.

Ранее сообщалось об обновленной концепции создания ИПК граждан. В частности, что россиян без их согласия будут подключать к новой системе.