Кабмин пока не согласовал законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В социальном блоке правительства РФ пока не видели законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанный Минфином и Центробанком, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Коллеги, я могу вам сказать, что как соцблок, мы законопроект не видели, мы его пока не согласовывали. Поэтому выносить какие-то суждения по этому поводу я бы посчитала преждевременным", - сказала Голикова журналистам в понедельник.

Ранее "РБК" со ссылкой на свои источники сообщал, что Минфин и ЦБ разработали и согласовали законопроект об ИПК - согласно документу, подключать граждан к новой накопительной системе планируется автоматически - не спрашивая согласия.

По данным журналистов, запуск новой накопительной системы может быть запланирован на начало 2020 года, при этом возможность "автоподписки" предлагается реализовать благодаря уже существующей статье в Гражданском кодексе, которая позволяет считать молчание согласием на совершение сделки.