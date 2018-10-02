Что случилось этой ночью: вторник, 2 октября

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Реформа о соцнорме энергопотребления, подозрения Украины о размещении российского ядерного оружия в Крыму, смена трех вице-губернаторов в Приморье

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Коммерсант" сообщил, что в правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления.

- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие.

- Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

- В Центробанке рассказали о законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале.

- "Ведомости" сообщили о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд рублей, которые пойдут на погашение должности перед "Открытие холдингом".

- Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил версию о браке в корпусе "Союза".

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ЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ РоссииТри вице-губернатора Приморья освобождены от должностейЭкономика"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрдВ РоссииВ "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"КультураПесни Шарля АзнавураВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу

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