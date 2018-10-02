Минфину предложили вести минимальную цену на пиво

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" (представляет интересы 1,5 тысячи пивоварен, 3% рынка) поддерживает идею введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента "Опоры" Александра Калинина первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

МРЦ на пиво и пивные напитки следует установить на уровне не менее 75 рублей за литр, считает "Опора". В этой цене учтены стоимость сырья, производственные и логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку, отмечает издание.

Введение минимальной цены позволило бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции, "серого" импорта, а также это хорошо отразилось бы на культуре потребления и качестве продукции, доходах пивоваров, развитии малого и среднего бизнеса, указал глава "Опоры".

Минфин рассмотрит это предложение, говорится в ответе директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

В настоящее время в России действуют минимальные розничные цены на водку, бренди и игристые вина.

По данным "Ведомостей", пивной - самый большой рынок из алкогольных: примерно из 1,1 млрд дал около 80% приходится на пиво и пивные напитки.