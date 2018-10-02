Главные новости
ЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияМоскваВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерЭкономикаМинфину предложили вести минимальную цену на пиво
Экономика

Минфину предложили вести минимальную цену на пиво

"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литр

Минфину предложили вести минимальную цену на пиво
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" (представляет интересы 1,5 тысячи пивоварен, 3% рынка) поддерживает идею введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента "Опоры" Александра Калинина первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

МРЦ на пиво и пивные напитки следует установить на уровне не менее 75 рублей за литр, считает "Опора". В этой цене учтены стоимость сырья, производственные и логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку, отмечает издание.

В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахЧитать подробнее

Введение минимальной цены позволило бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции, "серого" импорта, а также это хорошо отразилось бы на культуре потребления и качестве продукции, доходах пивоваров, развитии малого и среднего бизнеса, указал глава "Опоры".

Минфин рассмотрит это предложение, говорится в ответе директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

В настоящее время в России действуют минимальные розничные цены на водку, бренди и игристые вина.

По данным "Ведомостей", пивной - самый большой рынок из алкогольных: примерно из 1,1 млрд дал около 80% приходится на пиво и пивные напитки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Опора России, Минфин

Новости по теме

Экономика
Минфину предложили вести минимальную цену на пивоМинфину предложили вести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
 В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
 Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
 Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниямиПодробнее
 ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно, четвертое, повышениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияМоскваВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерЭкономикаМинфину предложили вести минимальную цену на пивоВ РоссииОсужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонииЭкономика"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрдКультураПесни Шарля Азнавура

В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерСейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичей Подробнее

Южная Корея до сих пор не решила вопрос с задержанным из-за санкций США российским судном

В московском Чертанове из-за замыкания проводки эвакуировали детский сад

В Ханты-Мансийске снесли последний двухэтажный деревянный дом с печным отоплением

Минфину предложили вести минимальную цену на пиво

Минфину предложили вести минимальную цену на пиво"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литр Подробнее

Прокуратура проверит законность выплаты 23 окладов воронежскому вице-губернатору

Поисковая операция на месте падения вертолета в Иркутской области завершена

В 2019 году россиянам выдадут до 200 тысяч виз США

Осужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонии

Осужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонииРанее суд сократил ему срок на два месяца, засчитав каждый проведенный в СИЗО день за полтора дня в колонии Подробнее

В Казахстане направили в суд дело об организации Аблязовым убийства банкира Татишева

Китайский военный корабль отогнал американский эсминец от спорных островов

Цена нефть Brent преодолела отметку в $85 за баррель

Депутат Госдумы попросил МВД проверить законность вывода более 24 млрд руб. с рынка ОСАГО

Спасатели обнаружили два тела в упавшем в реку вертолете

Британец умер в самолете Ханой - Лондон до экстренной посадки в Сочи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');