Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России может быть увеличена с 205 рублей до 215 рублей за 0,5 литра. Это предусмотрено проектом приказа об изменениях в приказ Минфина.

Цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов включительно предлагается установить на уровне 215 рублей с НДС и акцизом, говорится тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"МРЦ периодически пересматривается и индексируется на уровень инфляции - это стандартная процедура. Речь не идет о значительном росте цены. Документом предусмотрено увеличение МРЦ в рамках инфляции - всего порядка на 4,5%", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

С 13 мая 2017 года МРЦ на водку повысилась со 190 рублей до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).