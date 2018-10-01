Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банках

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг для поддержки алюминиевой промышленности предложил разрешить продажу в ночное время алкоголя в алюминиевых банках, произведенных в ЕАЭС, а также торговлю такой продукцией в киосках и ларьках, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Соответствующий законопроект о поправках к федеральному закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции" оказался в распоряжении издания. В пояснительной записке к документу говорится, что из-за санкций "российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса". Предложенные меры, считает Минпромторг, позволят не только поддержать пивоваров и обеспечить поступления в бюджеты всех уровней, но и снизить потребление крепкого алкоголя и суррогатов, отмечает "Ъ".

В Минпромторге и "Русале" не ответили на запрос "Ъ". Об обсуждении инициативы Минпромторга с представителями заинтересованных отраслей изданию рассказали два источника, близкие к участникам встречи.

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes поддержали предложение Минпромторга. Однако подготовленный министерством законопроект идет вразрез с государственной политикой в области здравоохранения. Запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых точках, а также в период с 23:00 до 08:00 был введен в России в 2013 году. Согласно данным "Ъ", до этого момента через ларьки и киоски реализовывалось около 20% пива. По информации "Infoline-Аналитики", с 2013 года в России из 65 тысяч нестационарных объектов торговли закрылось более 35 тысяч, более 15 тысяч стали стационарными.

Между тем "Ъ" отмечает, что предложенный законопроект сложно трактовать как прямую поддержку Олега Дерипаски или единственного в России производителя алюминия - "РусАла". Алюминиевые банки в России выпускает американская компания Ball. Всеволожский завод, который входил в компанию "Ростар", принадлежавшую сначала "РусАлу", а затем En+ Group, был продан английской Rexam, которую поглотил Ball. Актуальные мощности заводов Ball, их объемы выпуска и закупок у "Русала" стороны не раскрывают. По оценке "Ъ", мощность российских заводов на момент сделки "Русала" и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно примерно 60 тысячам тонн алюминия, в то время как "Русал" в 2017 году выпустил 3,7 млн тонн металла. С момента сделки часть производств закрыта, а другие работают не на полную мощность, пишет "Ъ".

Как сообщалось, в апреле США внесли в санкционный SDN-список Дерипаску, а также несколько его активов, среди них - "РусАл".

Ранее в сентябре стало известно, что Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить преференции для ООО "Русские машины" и группы "ГАЗ" Олега Дерипаски при участии указанных компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках.