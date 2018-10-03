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Новак анонсировал рекордные поставки газа в Европу в 2018 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - - Минэнерго РФ ожидает рекордные поставки газа из России в Европу в 2018 году, сообщил в своем выступлении на "Российском энергетической неделе" глава ведомства Александр Новак.

"Экспорт газа Россией ежегодно растет на 6-7%, в этом году мы выходим на новые рекорды по поставкам в Европу", - сказал он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, в свою очередь, сообщил, что рекордный экспорт компании в 2018 году приблизится к законтрактованному объему в 204 млрд кубометров газа в год.

"Мы в этом году побьем очередной рекорд, но этот рекорд фактически приблизит нас к объему законтрактованного газа, к годовым контрактным количествам, которые составляют у нас 204,5 млрд куб. м", - сказал он.

"Это означает, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты. Поэтому и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" жизненно необходимы для Европы, для удовлетворения дополнительного спроса на газ", - добавил он.

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Теги: Александр Новак, Минэнерго, Газпром

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