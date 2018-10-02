Экономика

Рынок акций РФ во вторник откатился ниже 2450п по индексу МосБиржи

Есть обновление от 19:37

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне просадки мировых площадок и забуксовавшей в росте нефти, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2450 пунктов; раллировали на 12% акции "Россетей" на новостях о планах допэмиссии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2449,7 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1181,61 пункта (-0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,4% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 65,31 руб. (+0,31 рубля).

В лидерах отката выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Татнефти" (-2,3% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-2,3% и -1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,7% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Транснефти" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%).

Подорожали акции "Россетей" (+12%, до 0,7966 рубля; и +3,8% "префы", до 1,353 рубля), "ФСК ЕЭС" (+2,4%), "Интер РАО" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Мечела" (+1,3% и +3,9% "префы"), "Распадской" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%).

Как сообщил во вторник "Коммерсантъ", "Россети" решили начать процедуру подготовки допэмиссии, цель которой - снижение доли участия государства в компании с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 года, но основная сложность для госхолдинга в том, чтобы к этому моменту поднять рыночную цену акций хотя бы до номинала (1 рубль). Сделать это компания сможет только за счет роста дивидендов, уверены аналитики, отмечает издание.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,791 млрд рублей (из них 15,967 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония подросла на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал после выходных на 2,4%), негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Следом во вторник просела Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,7%), однако в США рост индексов после локальной коррекции продолжился (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) - инвесторы отыгрывали новости, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой.

Как стало известно в воскресенье, Канада в последний момент согласилась войти в торговое соглашение, которое теперь будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA) и впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики. Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября.

Президент США Дональд Трамп назвал новое соглашение "исторической сделкой", которая является "самой современной и сбалансированной" в истории США. Он отметил, что USMCA положительно повлияет на американскую автомобильную промышленность и сельскохозяйственную сферу.

Нефть Brent в течение дня корректировалась вниз, но к вечеру котировки вышли в "плюс" - уровни цен соответствуют уровням ноября 2014 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $85,11 за баррель (+0,2% и +2,7% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $75,34 за баррель (+0,1% и +2,8% накануне).

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Теги: рынок акций

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