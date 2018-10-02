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Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на вечерних торгах вторника

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют ЕМ и фиксации прибыли на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 65,31 руб. в 19:00, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,5 руб., поднявшись на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,8 копейки - до 69,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в условиях негативной динамики большинства валют ЕМ и фиксации прибыли на рынке нефти. Влияние на внутренний рынок оказывает также динамика пары "евро-доллар" на глобальном рынке, которая реагирует на опасения по поводу бюджета Италии.

Так, во вторник вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство "ни на миллиметр" не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% от ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.

Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он добавил, что у текущего правительства страны нет планов по выходу из еврозоны.

Вместе с тем позитивное влияние на доллар оказывают новости о том, что Канада присоединится к торговому соглашению между США и Мексикой, которое будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Объем ежегодной торговли между тремя странами составляет около $1 трлн.

Министерство финансов России 3 октября впервые после месячного перерыва проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 10 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 5 сентября 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,5% годовых (1-й купон - 34,9 рубля на облигацию, 2-12-й купоны - 32,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года имеют 7 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 19 декабря 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию, 2-8-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ четыре недели назад - 29 августа, когда эмитенту удалось разместить бумаги серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года на сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу.

Первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26223, намеченный на 5 сентября, был признан Минфином несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, министерство также отказалось от проведения аукциона по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков.

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались в ожидании данных об изменении коммерческих запасов топлива в США за неделю. Днем ранее они поднимались до максимальных отметок с 2014 года.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,06% и торгуются на уровне $85,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,01% - до $75,29 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 октября на 76,56 копейки, до 65,2221 руб., и уменьшил курс евро на 76,05 копейки, до 75,2272 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 21,63 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,3733 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 11,35 копейки и составил 65,3869 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 758,631 млн, из которых $990,736 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 767,895 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 75,21 копейки, до 75,3076 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 60,87 копейки и составил 75,3849 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR619,177 млн, из которых EUR233,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR385,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась по сравнению с понедельником - 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,83% и 8,11% годовых соответственно, в свою очередь, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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