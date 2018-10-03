Экономика

Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью

Есть обновление от 19:47

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и европейскими площадками на новостях из Италии, обновили максимумы акции "Роснефти" и индекс МосБиржи, причем последний протестировал рубеж 2500 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2493,91 пункта (+1,8%, максимум дня и новый пик - 2501,59 пункта), индекс РТС - 1196,03 пункта (+1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 65,68 руб. (+0,18 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,5%), "Газпрома" (+4,2%, до 169,47 рубля - максимума с весны 2016 года), "Роснефти" (+4,2%, до 512 рублей), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,1%), "Газпром нефти" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,8%), "РусГидро" (+2,1%), "Северстали" (+1,9%), "Татнефти" (+1,5% и +2,7% "префы").

Поддержку акциям "Россетей" (+0,7%) со вторника оказывают слухи о планах компании провести допэмиссию с целью снижения доли участия государства с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 года, при этом цена размещения не должна быть менее номинала (1 рубль).

В интервью "Интерфаксу" глава "Россетей" Павел Ливинский заявил, что холдинг не против вхождения в его капитал стратегического инвестора без потери контроля государства, но сначала нужно сделать отрасль привлекательной.

Снизились в среду акции "Интер РАО" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Транснефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,917 млрд рублей (из них 15,327 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,939 млрд рублей - на "Газпром").

Зарубежные рынки

В Азии в среду преобладало снижение индексов на фоне укрепления доллара к иене (Япония снизилась на 0,8%). Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Вместе с тем, выросла фондовая Европа (CAC 40, FTSE прибавили 0,4-0,5%, Германия не работает в связи с празднованием Дня единства) на сообщениях СМИ, что правительство Италии готово пойти на уступки и постепенно сократить дефицит госбюджета; также плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

В США индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в сентябре подскочил до близких к рекорду 61,6 пункта при прогнозах снижения до 58,3 пункта с августовских 58,5 пункта.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными, при этом первая реакция была негативной, после чего цены вновь отскочили выше $85 за баррель Brent. Запасы нефти в США выросли на рекордные с начала года 8 млн баррелей при прогнозах роста на 1,1-1,5 млн баррелей, однако сократились на 0,46 млн баррелей запасы бензина (при прогнозах роста на 1,25 млн) и упали на 1,75 млн баррелей резервы дистиллятов (при прогнозах снижения на 1,25 млн).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $85,21 за баррель (+0,5% и -0,2% во вторник), ноябрьская цена WTI - $75,44 за баррель (+0,3% и -0,1% накануне).

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Теги: рынок акций

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