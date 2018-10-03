Рубль подешевел к доллару и евро на фоне неудачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неудачных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 65,68 руб. в 19:00, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,71 руб., поднявшись на 8,5 копейки копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,73 копейки - до 70,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает снижаться к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на развернувшуюся вверх нефть. Участники рынка разочарованы результатами первого после месячного перерыва аукциона по размещению ОФЗ, продемонстрировавшего отсутствие интереса инвесторов к бумагам российского госдолга (индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снижается на этом фоне на 0,24%, до 135,04 пункта).

Дополнительное давление на рубль, равно как и на большинство других валют emerging markets, оказывает укрепление доллара на Forex (индекс ICE, оценивающий стоимость американской валюты к корзине из шести мировых валют, повысился к вечеру среды на 0,21%, до 95,33 пункта).

Спрос на первичном рынке ОФЗ, несмотря на месячную паузу в проведении аукционов, пока слабый: российские покупатели удовлетворили свои потребности за счет нерезидентов, продающих бумаги Минфина. На невыгодных условиях Минфин размещаться по-прежнему не готов и при плохой конъюнктуре может вообще не проводить аукционов до конца года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Как мы раньше говорили, если условия нас не будут устраивать, не будем выходить (на рынок - ИФ). Пока рынок не успокоится, зачем нам дорогие заимствования", - заявил он журналистам в среду. По словам Силуанова, Минфин готов продлить паузу, если ситуация на рынке не изменится.

В среду Минфин после длительного перерыва вернулся к проведению аукционов по размещению ОФЗ. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД с погашением в феврале 2024 года на 7,4 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей при спросе в 10,75 млрд рублей, установив цену отсечения на уровне 8,31% годовых. Второй аукцион по размещению ОФЗ с погашением в декабре 2021 года на ту же сумму был признан несостоявшимся "в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре".

"Второй аукцион был очень плохой, очень маленький спрос, и заявки выставлены по ценам просто неприемлемым. Даже с премией в 10 пунктов мы могли удовлетворить в районе 1 млрд рублей, смысл давать премию на такой маленький объем?", - сказал глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

"Мы прозондировали рынок, спрос пока очень слабый. Нерезиденты то, что продавали (из своих портфелей на фоне роста санкционных рисков - ИФ), они удовлетворили (спрос российских участников - ИФ), наши закупились у них", - отметил он.

С 5 октября по 7 ноября совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит 475,7 млрд рублей. Как сообщил Минфин, ежедневный объем покупки валюты - 20,7 млрд рублей.

ЦБ РФ до конца года не будет приобретать валюту для Минфина на рынке. Ранее Минфин пояснял, что конвертация дополнительных нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке. ЦБ РФ не планирует покупать валюту на открытом рынке до конца года.

Курс рубля в условиях моратория ЦБ на покупку валюты в рамках бюджетного правила может привести к укреплению рубля до ниже 64 рублей за доллар, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Если мы оценивали равновесный, фундаментальный курс рубля при наличии покупок (со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила) на уровне около 64 рублей за доллар. То это дополнительное предложение (в результате моратория ЦБ на закупку валюты по бюджетному правилу) будет толкать российскую валюту к еще более сильному укреплению", - считает министр.

"ЦБ объявил, что он приостанавливает приобретение валюты в рамках механизма бюджетного правила и будет эту валюту не покупать на рынке, а продавать из своих золотовалютных резервов и передавать их в резервы правительства. Сейчас месячный объем покупок, который правительство осуществляет в рамках бюджетного правила - это порядка $7 млрд в месяц. То есть три последних месяца этого года порядка $25 млрд дополнительного предложения валюты придет на валютный рынок", - пояснил он свои ожидания в отношении укрепления рубля. "Но у нас курс абсолютно плавающий, поэтому здесь уровни могут быть любые", - добавил он.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх после падения на фоне публикации данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали 0,53% и торгуются на уровне $85,25 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,32% - до $75,47 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 октября на 20,23 копейки, до 65,4244 руб., и увеличил курс евро на 50,81 копейки, до 75,7353 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в среду на 15,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,5318 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 20,85 копейки и составил 65,5943 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 902,587 млн, из которых $844,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 058,016 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 43,26 копейки, до 75,7402 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 37,11 копейки и составил 75,7608 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,907 млн, из которых EUR233,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,084 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,68% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,83%, 8,11% и 8,19% годовых.