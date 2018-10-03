Индекс МосБиржи поднялся до нового максимума в 2500 пунктов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру среды достиг круглой отметки 2500 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти.

К 17:49 индекс МосБиржи вырос до 2500,71 пункта (+2,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже повысились в пределах 4,5%.

Предыдущей круглой отметки 2400 пунктов индекс МосБиржи достиг чуть более двух недель назад - 18 сентября.

В лидерах роста в среду выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,5%), "Газпрома" (+4,5%), "НОВАТЭКа" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+3%), "РусГидро" (+2,4%) и обновившие свои максимумы акции "Роснефти" (+3,6%, до 508,95 рубля).

Нефть Brent после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья выросла до $85,08 за баррель (+0,3%).