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Comcast купит долю Fox в Sky за $15,1 млрд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания Comcast Corp достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли в британском телевизионном операторе Sky Plc у компании медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд).

В пресс-релизе Comcast отмечается, что закрытие сделки, одобренной Walt Disney Co., ранее купившей активы Fox, ожидается в следующий вторник.

В конце сентября Comcast выиграла аукцион на право покупки контрольного пакета акций Skу, предложив 17,28 фунта за акцию против 15,67 фунта, предложенных Fox. На минувшей неделе Comcast покупала акции Sky на фондовом рынке и довела свою долю до 37,7%.

С учетом сделки с Fox ее доля в компании превысит 75%.

Sky, основанная Мердоком в 1989 году, является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии с примерно 23 млн абонентами.

Comcast, крупнейший кабельный оператор США и владелец студий Universal Pictures и NBC Universal, считает покупку европейской телевизионной сети хорошей возможностью укрепить позиции в борьбе с новыми конкурентами, такими как Netflix.

Акции Sky в ходе торгов в Лондоне в четверг дешевеют на 0,1%.

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Теги: Comcast, Sky, 21st Century Fox

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