В мире

Fox продаст Comcast свою 39%-ную долю в Sky за $15 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Компания медиамагната Руперта Мердока 21st Century Fox согласилась продать американской Comcast свою 39%-ную долю в британском телевизионном операторе Sky Plc.

Таким образом, Comcast, выигравшая в минувшие выходные аукцион на право покупки контрольного пакета акций Sky, близка к получению полного контроля над этой компанией.

Как сообщалось, Comcast вышла победителем на субботнем аукционе, оценив Sky в 30 млрд фунтов стерлингов (почти $39 млрд), или 17,28 фунта за акцию. Эта цена более чем на 40% выше первоначальной заявки, поданной Comcast в феврале, в которой Sky оценивалась в 12,5 фунта за акцию.

Первое предложение самой Fox оценивало Sky в 10,75 фунта за акцию, а в ходе недавнего аукциона компания остановилась на цене в 15,67 фунта за бумагу.

В среду Fox сообщила, что решила принять предложение Comcast о продаже принадлежащих ей акций Sky. Стоимость ее пакета из расчета цены по итогам аукциона в 17,28 фунта за бумагу составляет более $15 млрд.

"С учетом премии, которую Comcast согласилась заплатить за Sky, мы и Walt Disney Co. решили продать ей нашу 39%-ную долю в компании", - говорится в сообщении Fox.

Для того, чтобы Fox могла продать долю Sky, ей требовалось согласие Disney, поскольку 39%-ный пакет акций британского оператора является частью сделки между двумя компаниями. В июле этого года акционеры Disney одобрили приобретение развлекательных активов Fox, включая ее долю в Sky, за $71 млрд.

На данный момент Comcast владеет порядка 36,95% акций Sky. Другие акционеры Sky имеют возможность подать заявки на продажу бумаг Comcast по цене аукциона до 11 октября текущего года.

Sky, основанная Мердоком в 1989 году, является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии с примерно 23 млн абонентами.

Comcast, крупнейший кабельный оператор США и владелец студий Universal Pictures и NBC Universal, считает покупку европейской телевизионной сети хорошей возможностью укрепить позиции в борьбе с новыми конкурентами, такими как Netflix.

Акции Sky по итогам торгов в Лондоне в среду подорожали на 0,3%, до 17,305 фунта.

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Теги: 21st Century Fox, Comcast, Sky

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