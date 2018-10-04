ЦБ РФ задумался о послаблениях при повышении надбавок к капиталу банков

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает вопрос повышения надбавок к капиталу банков в рамках "Базеля III", готов рассмотреть различные варианты послаблений, в том числе отложить на некоторое время их повышение, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

"Уровни надбавок установлены Базельским комитетом, кроме антициклической. (. . .) Теоретически можно сделать более посильный график выполнения этих надбавок, как-то их развести по времени между собой. Возможны разные варианты, сейчас они обсуждаются", - сказал Лобанов.

Он подчеркнул, что если и принимать послабления, то в ближайшее время, так как инструкция N180-И, где прописаны эти надбавки, должна вступить в силу с 1 января 2019 года. "Если ничего не делать, то она будет применяться с 1 января. Такой сценарий тоже возможен. Пока думаем", - добавил глава департамента.

Лобанов отметил, что послабления если и будут введены, то коснутся всех банков, а не только кредитных организаций, подпавших под секторальные санкции.

По его словам, определенные дискуссии о работе подпавших под санкции банков идут и в Базельском комитете. "Там может быть определенное решение. Мы тоже думаем, как в рамках, отведенных нам международными стандартами, сделать жизнь банков посильной", - сказал он.

Баазель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности.