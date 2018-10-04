Дополнительные поставки по "Силе Сибири" могут составить 5-10 млрд куб м газа в год

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" сверх уже законтрактованных 38 млрд куб. м могут составить 5-10 млрд куб м газа в год, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Это самый быстрый и эффективный путь обеспечить равномерные поставки зимой, сгладить пики потребления", - сказал он, отметив, что это будет газ из Восточной Сибири.

Между тем, ресурс добычи по 25 млрд кубометров газа с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений для поставки 38 млрд кубометров на экспорт в КНР уже полностью расписан.