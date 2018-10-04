Газопровод "Сила Сибири" построили уже на 94%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" обсуждает поставки в Китай по "Силе Сибири" сверх предусмотренных контрактом 38 млрд куб. м газа, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Миллер также добавил, что проект "Сила Сибири" построен уже на 94%.

Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что капвложения в строительство газопровода "Сила Сибири" составят $21 млрд.

"Силу Сибири" начали строить в 2014 году. В 2019 году ожидаются испытания газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы, сообщал журнал "Газовая промышленность" в начале августа.