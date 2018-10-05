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Нефть Brent скорректировалась вверх до $85 за баррель

Есть обновление от 10:22

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок корректируются вверх в ходе торгов в пятницу.

Днем ранее они продемонстрировали достаточно сильное снижение: дневное падение котировок WTI стало максимальным с середины августа, отмечает MarketWatch.

"Фундаментальные факторы изменились в пользу "медведей" на этой неделе на фоне огромного увеличения коммерческих запасов нефти и новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились о наращивании добычи для того, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана", - заявил один из редакторов Sevens Report Тайлер Ричи.

Между тем министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг, что цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель. Такой риск есть, сказал он. Это связано с большим количеством неопределенностей на рынке.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени подорожали на $0,43 (0,51%) - до $85,01 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $1,71 (1,98%) и составляла на закрытие $84,58 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу выросли на $0,53 (0,71%) - до $74,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена рухнула на $2,08 (2,72%), завершив торги на отметке $74,33.

С начала текущей недели Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,1%. Таким образом, американская нефть может завершить "в плюсе" четвертую неделю подряд, чего не происходило с января.

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Теги: Brent

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