Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения мировых фондовых площадок из-за усиления ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом растут акции "Магнита" на новостях об увеличении программы buyback.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2462,53 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1158,31 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 66,92 руб. (-0,1 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-1,5%), "РусАла" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Распадской" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%).

Выросли бумаги "Магнита" (+1,2%), "Россетей" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%) и обновили максимумы акции "Газпром нефти" (+0,5%).

Совет директоров ПАО "Магнит" одобрил приобретение фармдистрибьютора "СИА Групп" на условиях, предложенных менеджментом ритейлера. Предполагается, что цена сделки составит не более 5,7 млрд рублей, она будет оплачена акциями. Для этого "Магнит" планирует увеличить объем программы buyback до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продавец берет на себя обязательство не продавать акции "Магнита", полученные за актив, в течение не менее трех лет после завершения приобретения.

Сбербанк в пятницу опубликовал отчет за сентябрь по РСБУ: банк получил чистую прибыль в размере 72,1 млрд рублей против 62,4 млрд рублей годом ранее.

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне упали на 0,8-1,8% на фоне роста доходности гособлигаций, исключением стал банковский сектор, который обычно получает выгоду от роста процентных ставок.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на восемь тысяч - до 207 тысяч, сообщается в отчете министерства труда США. Показатель близок к минимальному уровню за 50 лет и говорит об активном росте рынка труда. Эксперты в среднем ожидали снижения на одну тысячу.

Заказы промышленных предприятий США в августе выросли на максимальные за 11 месяцев 2,3%, при прогнозах роста на 2,2%. Объем заказов без учета транспортного оборудования вырос на 0,1%.

Ставки 10-летних US Treasuries США в ходе торгов в среду превысили отметку в 3,2% годовых впервые с 2011 года, а в четверг достигали 3,229% годовых, к окончанию рынка скорректировавшись до 3,196% годовых. Этому способствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тысячи, а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов (Япония снизилась на 0,7% на фоне укрепления иены, Китай не работает до конца недели), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Лидерами снижения на рынке Японии выступили бумаги производителей электроники и потребительских товаров, а также энергетических компаний. Между тем повышение доходности гособлигаций крупнейших стран способствует росту стоимости представителей финансовой сферы.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после отката накануне, вызванного ростом запасов сырья в США и новостями, что Саудовская Аравия и Россия договорились о наращивании добычи, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,06 за баррель (+0,6% и -2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $74,88 за баррель (+0,7% и -2,7% накануне).