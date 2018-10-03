Глава "Газпром нефти" заявил о признаках перегрева нефтяного рынка

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Признаки перегрева наблюдаются на мировом нефтяном рынке, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"С моей точки зрения, есть признаки перегрева рынка (нефти - ИФ). Возможен дальнейший рост цен, и он нежелателен", - заявил он журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"В этом (продолжении роста цен на нефть - ИФ) не заинтересованы ни производители, ни потребители. Потому что возникнет волатильность. Пусть будет более умеренная цена, но стабильная. Потому что после любого высокого роста цен происходит их падение", - пояснил глава "Газпром нефти".