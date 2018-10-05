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Экономика

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром; рубль растет к бивалютной корзине, корректируясь после существенного падения накануне, вызванного опасениями введения против России новых санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-66,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,92 руб. (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,99 руб. (-15,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 12,59 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,6 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 94,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх на старте торгов последнего дня недели на ослаблении опасений скорого введения новой порции антироссийских санкций со стороны США. Накануне вечером, сообщает Bloomberg, глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил, что не ожидает новых действий, касающихся санкций в отношении РФ, до проведения американских промежуточных выборов. "Сенатор Коркер ожидает, что не будет новых действий по российским санкциям до выборов", - отмечается в сообщении.

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Промежуточные выборы состоятся в США 6 ноября 2018 года. Они коснутся, в частности, всего состава Палаты представителей Конгресса и 35 из 100 мест в Сенате.

До этого помощник генерального прокурора США Джон Демерс заявил о выдвижении обвинений в адрес семи сотрудников российской военной разведки в осуществлении кибератак. По его словам, целью атак были "личные данные о здоровье спортсменов и других лиц, содержавшиеся в документах антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах, с целью распространения украденной информации в выборочном и иногда вводящем в заблуждение порядке". "Все это было сделано, чтобы подорвать действия этих организаций, направленные на утверждение честности Олимпийских и других игр", - подчеркнул представитель Минюста США.

"Другими целями сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил представитель генерального прокурора.

Цены на нефть эталонных марок корректируются вверх в ходе торгов в пятницу. Днем ранее они продемонстрировали достаточно сильное снижение: дневное падение котировок WTI стало максимальным с середины августа.

"Фундаментальные факторы изменились в пользу "медведей" на этой неделе на фоне огромного увеличения коммерческих запасов нефти и новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились о наращивании добычи для того, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана", - заявил один из редакторов Sevens Report Тайлер Ричи.

Между тем министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг, что цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель. Такой риск есть, сказал он. Это связано с большим количеством неопределенностей на рынке.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,57% - до $85,0 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь к этому времени выросли на 0,74% - до $74,88 за баррель. По итогам предыдущего дня нефть Brent упала на 1,98%, WTI - на 2,72%.

С начала текущей недели Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,1%. Таким образом, американская нефть может завершить "в плюсе" четвертую неделю подряд, чего не происходило с января.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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