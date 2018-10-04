Минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужб

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минюст США предъявил обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил в четверг помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их созников", - заявил Демерс на брифинге.

Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Демерс.

В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.

На ГРУ , в частности, возложена ответственность за атаки на американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как ВАДА, USADA (антидопинговое агентство США), Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

В частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил прокурор.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения.

"Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон", - сказал Брэди. "Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", - заявил Брэди.

При этом представитель ФБР Эрик Вилин отметил, что арест граждан РФ сейчас невозможен, поскольку они находятся в России.

"Тем не менее, люди путешествуют", - добавил он.