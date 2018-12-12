Финансового директора Huawei освободили под залог

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Для освобождения пришлось внести залог в 10 миллионов канадских долларов (около $7,5 миллиона) наличными. Это сделали муж Мэн Ваньчжоу и четверо ее друзей и бывших коллег. Теперь она сможет отбывать арест под охраной у себя дома в Ванкувере, сдав паспорта Китайской народной республики и Гонконга.

Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря по запросу американских властей. США обвиняют ее в органзации сделок с Ираном в обход американских санкций. У США есть 60 дней с момента ареста финдиректора, чтобы передать в Канаду дело об экстрадиции, снабженное доказательствами вины.