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Финансового директора Huawei освободили под залог

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.

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Для освобождения пришлось внести залог в 10 миллионов канадских долларов (около $7,5 миллиона) наличными. Это сделали муж Мэн Ваньчжоу и четверо ее друзей и бывших коллег. Теперь она сможет отбывать арест под охраной у себя дома в Ванкувере, сдав паспорта Китайской народной республики и Гонконга.

Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря по запросу американских властей. США обвиняют ее в органзации сделок с Ираном в обход американских санкций. У США есть 60 дней с момента ареста финдиректора, чтобы передать в Канаду дело об экстрадиции, снабженное доказательствами вины.

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Теги: Huawei, Мэн Ваньчжоу

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