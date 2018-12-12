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Экономика

Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,32-66,36 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,35 руб. (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,15 руб. (-0,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,53 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,22 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует отсутствие изменений к доллару и евро на старте торгов на фоне затухающей активности участников рынка перед заседаниями основных мировых центробанков в ближайшие дни. ЕЦБ планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря. Заседание ФРС пройдет 18-19 декабря.

По данным американских СМИ, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивенен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Вместе с тем в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 1,1% - до $60,86 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,08% - до $52,26 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Дополнительную поддержку рынку оказала новость о том, что Китай готов сократить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Эта мера может стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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