ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дочерний банк ВЭБа может войти в состав другого госбанка.

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - сказал "Интерфаксу" глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Недавно был завершен процесс присоединения к Связь-банку еще одного принадлежавшего ВЭБу банка - "Глобэкс". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, в 2014 году депозит был переоформлен в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения. Руководство ВЭБа рассматривало вариант продажи обоих банков, однако в итоге было принято решение объединить их в один на базе Связь-банка - большего по капиталу и активам и имевшего больше розничных клиентов. Решение о реорганизации было принято набсоветом ВЭБа в апреле, в конце ноября объединение банков было завершено.

Промсвязьбанк санируется с декабря 2017 года, первоначально банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации планируется создать банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. До начала санации банк контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.