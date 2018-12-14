В Минфине назвали хорошей идею о передаче Связь-банка от ВЭБа Промсвязьбанку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Идея ВЭБа передать принадлежащий госкорпорации Связь-банк на баланс Промсвязьбанка "выглядит хорошей", но требует проработки ряда деталей, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Решение пока не принято. В целом идея кажется хорошей, но надо посмотреть большое количество деталей, которое там кроется. Скажем так, идея сейчас прорабатывается, она не отвергнута с порога", - сказал Моисеев журналистам в пятницу. "Варианты передачи - это самое простое, потому что и то, и другое принадлежит государству. Вопрос в том, что надо понять, какое будет влияние на баланс одного и другого", - добавил замминистра.

Ранее на этой неделе председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация предложила Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка.

Недавно был завершен процесс присоединения к Связь-банку еще одного принадлежавшего ВЭБу банка - "Глобэкса". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, в 2014 году депозит был переоформлен в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения. Руководство ВЭБа рассматривало вариант продажи обоих банков, однако в итоге было принято решение объединить их в один на базе Связь-банка - большего по капиталу и активам и имевшего больше розничных клиентов. Решение о реорганизации было принято набсоветом ВЭБа в апреле, в конце ноября объединение банков было завершено.

Промсвязьбанк санируется с декабря 2017 года, первоначально банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации планируется создать банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. До начала санации банк контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.