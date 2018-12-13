Минфин РФ преодолел судебный запрет на изъятие из бюджета Мордовии 20,5 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мордовии счел неподсудным арбитражным судам спор по поводу правомерности приказов Минфина РФ о взыскании с Мордовии в федеральный бюджет 20,48 млрд рублей из-за нарушения республикой условий реструктуризации бюджетных кредитов.

Дело по заявлению правительства республики прекращено, а перед этим суд отменил обеспечение иска в виде приостановления исполнения этих приказов, следует из картотеки арбитражных дел.

"Поскольку правительство Республики Мордовия является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия, а Министерство финансов РФ - федеральным органом исполнительной власти, требования о признании недействительными приказов Министерства финансов РФ <...> не подлежат рассмотрению в арбитражном суде", - говорится в определении. Суд, тем не менее, не указал норм законодательства, из которой, по его мнению, вытекает это правило.

При этом данные картотеки дел свидетельствует о том, что рассмотрение споров между республиканскими властями и федеральными в арбитражных судах возможно. Например, Арбитражный суд Москвы 31 октября отклонил заявление правительства Карелии, которое оспаривало приказ Минфина РФ о бесспорном взыскании, 6 ноября - аналогичное заявление правительства Карачаево-Черкессии. Минфин РФ хотел перенести в Москву и "мордовское" дело.

Арьергардный бой

Отменяя обеспечительную меру, суд сослался на то, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ право принимать решение о бесспорном взыскании средств, предоставленных из федерального бюджета нижестоящему бюджету, отнесено к исключительным полномочиям Минфина РФ, а принятая обеспечительная мера "затрагивает интересы публично-правового образования - РФ и Министерства финансов РФ как уполномоченного органа".

Борьбу еще по одному направлению республика прекратила сама - исковое требование о взыскании с РФ неосновательного обогащение в размере 500 млн рублей отозвано. Чем оно было мотивировано, неизвестно.

Но полностью разбирательство не прекратится, по крайней мере пока. На рассмотрении Арбитражного суда Мордовии остается требование правительства республики о признании недействительными актов проверок местного Минфина Управлением Федерального казначейства по Мордовии. Оно будет рассмотрено 24 декабря. На актах проверки основаны приказы Минфина РФ о списании средств республиканского бюджета.

Регион с проблемным бюджетом

Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом была утверждена в декабре 2017 года и рассчитана на семь лет. В первые два года предусматривается погашение по 5% реструктурированного долга, в остальные - по 10%. При этом субъекты РФ с темпами роста налоговой базы не ниже инфляции смогут продлить ее до 12 лет.

"Такой график позволит субъектам федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком составит в 2018 году 250,5 млрд рублей, в 2019 году - 177,5 млрд рублей", - говорил президент РФ Владимир Путин.

Регионы-участники программы должны соблюдать определенные условия. В частности, дефицит бюджетов не может превышать 10%, задолженность по неустойке подлежит погашению до 1 января 2019 года, стоимость банковских кредитов не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ плюс 1% годовых. Кроме того, регионы должны провести сокращение доли общего объема долговых обязательств к 1 января 2020 года до уровня не более 50% доходов бюджета субъекта РФ за 2019 год.

При неисполнении условий программы субъект должен досрочно погасить реструктурированную задолженность, но в размере не более 20% от общего ее объема.

На долю бюджетных кредитов на момент принятия программы приходилась почти половина госдолга субъектов - 1,08 трлн рублей.

Мордовия в 2018 году испытывала сложности с привлечением коммерческих кредитов. Так, республика не смогла в октябре привлечь 4,4 млрд рублей под процентную ставку не выше 8,25% годовых. В ноябре республика пробовала получить 4,3 млрд рублей под 8,5% годовых (максимальная ставка для коммерческих кредитов по условиям реструктуризации), однако заявки на участие в аукционах на кредиты не поступили. На декабрь Мордовия вновь объявила аукционы на кредиты (4,3 млрд рублей не дороже 8,5% годовых).

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинги Мордовии и ее облигаций на уровне "BB+(RU)". Одновременно агентство присвоило республике статус "рейтинг на пересмотре - негативный".

Доходы бюджета Мордовии в 2018 году, согласно республиканскому закону, должны составить 37,07 млрд рублей, в 2019 году - 29,78 млрд рублей. В случае взыскания 20,48 млрд рублей в федеральный бюджет, указывало в суде мордовское правительство, не получится профинансировать ряд первоочередных социально значимых обязательств, включая выплату заработной платы и оказание мер социальной поддержки.

Мордовию глава Минфина Антон Силуанов не раз приводил в пример в качестве региона с проблемным бюджетом.