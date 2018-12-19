Аналитики АКРА понизили рейтинги Мордовии из-за кризиса ликвидности в регионе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинги Мордовии и ее облигационных выпусков до уровня "B(RU)", при этом сохранен статус "рейтинг на пересмотре - негативный", говорится в сообщении агентства.

"Понижение кредитного рейтинга Мордовии обусловлено неспособностью республики исполнять обязательства перед кредиторами в том случае, если Федеральное казначейство продолжит списание средств в рамках исполнения бюджетной меры принуждения (по причине нарушения регионом соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов)", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, агентство приняло во внимание резкое ухудшение ликвидности республиканского бюджета, ожидаемое ухудшение показателей бюджетной дисциплины в 2019 году и в прогнозном периоде (до 2021 года) и невозможность единовременного снижения долга в 2020 году (данный сценарий не был реализован по итогам 2017-го и не реализуется в 2018-м). "На рейтинг также оказывает влияние неопределенность в отношении графика исполнения в 2019 году бюджетной меры принуждения, а также возможное продление срока исполнения данной меры (возврата бюджетных кредитов)", - отмечает АКРА.

Поясняется, что Мордовия допустила нарушение условий реструктуризации бюджетных кредитов, установленных дополнительными соглашениями с Минфином РФ. Согласно указанному в приказах Минфина РФ графику, Федеральное казначейство должно было в течение 12 месяцев бесспорно взыскать с республики бюджетные кредиты на 20,48 млрд рублей (88% собственных доходов Мордовии в 2018 году, по оценке АКРА), исполнив таким образом бюджетную меру принуждения.

"АКРА не располагает информацией относительно причин взыскания полной суммы реструктурированной задолженности", - отмечается в сообщении.

Между тем сообщается, что Минфин РФ уже частично реструктурировал график списания задолженности, что позволило Мордовии избежать с 1 декабря необходимости возврата средств, равных 15% собственных доходов региона за 2018 год. Сумма, которая согласно новому графику подлежала списанию в 2018 году, была списана Федеральным казначейством в полном объеме, с 1 февраля 2019 года объем списания составит, по оценке АКРА, 81% собственных доходов регионального бюджета за 2019 год. "Если данные средства будут списаны, то республика будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга", - считают аналитики АКРА.

За период с сентября 2018 года Мордовия объявила 83 закупки кредитных средств на общую сумму 16,5 млрд рублей (уменьшая срок кредита с трех лет до одного года), но не смогла привлечь кредитные средства. "Несостоявшиеся аукционы свидетельствуют о реализации у региона риска краткосрочной ликвидности в условиях безакцептного списания средств", - отмечает рейтинговое агентство.

АКРА также считает, что исполнение текущего графика взыскания приведет к тому, что Мордовия будет не в состоянии выполнить не только свои социальные обязательства, но и иные финансовые обязательства (помимо бюджетных кредитов). Это в свою очередь приведет к невыплате части долга по обращающимся облигационным выпускам (в июле и сентябре 2019 года совокупным объемом 2,4 млрд рублей), в результате чего в краткосрочной перспективе велика вероятность неисполнения республикой своих обязательств по обслуживанию долга.

По мнению аналитиков АКРА, единственный способ избежать подобного развития событий - к первому февраля 2019 года (дате очередного списания) продлить срок исполнения бюджетной меры принуждения. АКРА полагает, что если к этому моменту республика не успеет продлить срок действия бюджетной меры принуждения, основной кредитор - Минфин РФ вновь реструктурирует график списания бюджетных кредитов.

В сообщении говорится, что по итогам 2018 года долг региона может вырасти на 9%, и в 2019 году проект бюджета не предполагает его ощутимого уменьшения. В 2020 году планируется снижение долговой нагрузки за счет источника "Акции и иные формы участия в капитале" объемом 23,5 млрд рублей (в 2017 году республика не исполнила назначения по этой группе источников в объеме 19,7 млрд рублей и в 2018 году, по ожиданиям АКРА, также не исполнит их в объеме 28,5 млрд рублей). Долг предприятий госсектора региона составляет порядка 15 млрд рублей (около 60% собственных доходов бюджета), а объем просроченной кредиторской задолженности бюджета, согласно последним данным Мордовии, достигает порядка 0,5 млрд рублей.

В рейтинговой оценке приняты во внимание ключевые допущения о том, что в начале 2019 года Мордовии будет продлен срок исполнения бюджетной меры принуждения, а также о том, что республика сможет привлечь кредитные средства для преодоления кризиса ликвидности.

В Мордовии проживает порядка 800 тыс. человек (0,6% населения РФ). В 2016 году ВРП региона составил 198 млрд рублей (0,3% совокупного ВРП регионов РФ).

В октябре 2018 года Мордовия погасила 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся гособлигации республики на 3 млрд рублей (срок погашения - 14 октября 2020 года) и на 5 млрд рублей (срок погашения - 3 сентября 2021 года). Облигационные выпуски Мордовии, по мнению АКРА, имеют статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу республики.

Кредитный рейтинг АКРА Мордовии ("BB+(RU)") был впервые присвоен в ноябре 2017 года с прогнозом "стабильный".

Как сообщалось, с учетом изменений бюджет Мордовии на 2018 год утвержден с доходами в размере 37,395 млрд рублей, расходами - 45,902 млрд рублей, дефицитом - 8,506 млрд рублей, или 18,5% расходов. По данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 ноября составил 55 млрд 916,997 млн рублей.

Минфин РФ выпустил приказы о бесспорном взыскании с региона 20,48 млрд рублей в связи с нарушением Мордовией условий предоставления бюджетных средств с учетом обязательств по реструктуризации. Правительство Мордовии оспорило эти приказы в Арбитражном суде Мордовии, добилось приостановления их действия. Однако впоследствии суд отменил обеспечительную меру по иску и прекратил дело.