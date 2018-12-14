ВЭБ предложил конвертацию долга перед ЦБ на 212 млрд руб. в субординированный инструмент

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ вышел с предложением о конвертации долга перед Банком России в размере 212 млрд рублей в субординированный инструмент, это предложение обсуждается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее на этой неделе председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация предложила Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка.

Недавно был завершен процесс присоединения к Связь-банку еще одного принадлежавшего ВЭБу банка - "Глобэкса". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, в 2014 году депозит был переоформлен в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения.

"Эта тема сейчас обсуждается вместе с ВЭБом, действительно, ВЭБ вышел с предложением передать банк (Связь-банк - ИФ) в Промсвязьбанк, мы обсуждаем детали этого процесса. Также вышел, естественно, с предложением по конвертации в субординированные инструменты того кредита. В процессе обсуждения", - сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

Председателем правления Промсвязьбанка является Петр Фрадков. Ранее он был в правлении ВЭБа, а также занимал должность гендиректора АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, "дочка" ВЭБа).

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации планируется создать банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных подсанкционным предприятиям из сферы ОПК.

Из-за специфики деятельности банк получил право не раскрывать часть сведений о себе, в частности, данные о составе правления и совета директоров.