Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуВ РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос
Экономика

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Есть обновление от 19:36

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи составил 2359,13 пункта (-0,3%, максимум дня - 2378,95 пункта), индекс РТС - 1113,44 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,3%. Доллар к закрытию стоил 66,75 рубля (-0,01 рубля).

Лидировали в откате акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) (-4,6%, до 44,56 рубля, дивиденды за третий квартал - 2,11 рубля на акцию, отсечка реестра 18 декабря) и "Юнипро" (-5,5%, до 2,56 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 0,11 рубля на бумагу) из-за отсечки на бирже дивидендов (с учетом расчетов "Т+2").

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-1,5%), Сбербанка (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "Мечела" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Россетей" (-0,2%).

Выросли бумаги "Северстали" (+2,3%), "РусАла" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%, до 13,349 тыс. рублей, максимум дня и новый пик - 13,49 тыс. рублей), ВТБ (+1%, до 3,634 копейки), "РусГидро" (+1%), "Магнита" (+0,8%).

В субботу источник в правительстве РФ сообщил журналистам, что запрет на участие подпавших под санкции российских бизнесменов в форуме в Давосе снят, официальная делегация из России также будет участвовать в мероприятии.

В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска - постоянные участники ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции, - были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников. Премьер-министр Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, то официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,749 млрд рублей (из них 11,052 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В понедельник выросла фондовая Азия (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,2%), поддержку рынкам оказало заявление Государственного статистического управления КНР о том, что экономические показатели "остаются в нормальном диапазоне". Экономика Китая вырастет на 6,5% в 2018 году, как и ожидалось, несмотря на понижательное давление в результате неблагоприятных внешних обстоятельств, заявил представитель ГСУ Мао Шэнюн.

Китай также снизил штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней с целью снижения напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном. Пекин отменит надбавку, введенную в качестве ответной меры на пошлины США. В результате пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Между тем продолжилось снижение в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,1%) и в США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на заседания сразу трех из ведущих центральных банков мира: Федеральная резервная система завершит декабрьскую встречу в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг.

Нефть в понедельник днем росла, отыгрывая статистику о сокращении в США числа активных буровых установок, но вечером снижение возобновилось на сохраняющихся опасениях мирового перепроизводства углеводородов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,04 за баррель (-0,4% и -1,9% в пятницу), февральская цена WTI - $50,79 за баррель (-1,3% и -2,6% в пятницу).

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы - до 873 штук.

Нефтяной рынок пока сдержанно отреагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки (б/с). Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября - до 32,97 млн б/с.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
 Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
 Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
 Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуВ РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосМоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосГлава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного списка Подробнее

Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к постели

Что произошло за день: понедельник, 17 декабря

Обрушение крыши на подмосковном заводе, оружие и наркотики у студентов-геологов и мисс Вселенная с Филиппин Подробнее

Франция введет налог для технологических гигантов с 2019 года, не дожидаясь решения ЕС

Спикер парламента Грузии заявил о нулевом прогрессе в политических отношениях с РФ

В ФАС заявили о частых жалобах на навязывание банками страховки при кредитовании

МИД Украины ответил на слова Лаврова о концентрации войск на границе с Россией

Компании КНР начали снижать цены и сокращать рабочие места из-за торговой войны

Пожар в здании на Сретенке потушен

Рубль лишь немного изменился к доллару и евро на вечерних торгах понедельника

Фотохроника 17 декабря

Фотохроника 17 декабря6 фото

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Amnesty International призвала к декриминализации проституции в странах бывшего СССР

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГлава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место" Подробнее

Орешкин заявил о сохранении прогноза по экономическому росту на фоне роста ставки

В Екатеринбурге 16-летняя девушка осталась одна в автобусе, и ее высадили

Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января

Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Путин согласился, что Россия рискует остаться без леса

Цены на сахар в мире рухнули на 17% с начала года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');