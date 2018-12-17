Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи составил 2359,13 пункта (-0,3%, максимум дня - 2378,95 пункта), индекс РТС - 1113,44 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,3%. Доллар к закрытию стоил 66,75 рубля (-0,01 рубля).

Лидировали в откате акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) (-4,6%, до 44,56 рубля, дивиденды за третий квартал - 2,11 рубля на акцию, отсечка реестра 18 декабря) и "Юнипро" (-5,5%, до 2,56 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 0,11 рубля на бумагу) из-за отсечки на бирже дивидендов (с учетом расчетов "Т+2").

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-1,5%), Сбербанка (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "Мечела" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Россетей" (-0,2%).

Выросли бумаги "Северстали" (+2,3%), "РусАла" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%, до 13,349 тыс. рублей, максимум дня и новый пик - 13,49 тыс. рублей), ВТБ (+1%, до 3,634 копейки), "РусГидро" (+1%), "Магнита" (+0,8%).

В субботу источник в правительстве РФ сообщил журналистам, что запрет на участие подпавших под санкции российских бизнесменов в форуме в Давосе снят, официальная делегация из России также будет участвовать в мероприятии.

В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска - постоянные участники ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции, - были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников. Премьер-министр Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, то официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,749 млрд рублей (из них 11,052 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В понедельник выросла фондовая Азия (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,2%), поддержку рынкам оказало заявление Государственного статистического управления КНР о том, что экономические показатели "остаются в нормальном диапазоне". Экономика Китая вырастет на 6,5% в 2018 году, как и ожидалось, несмотря на понижательное давление в результате неблагоприятных внешних обстоятельств, заявил представитель ГСУ Мао Шэнюн.

Китай также снизил штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней с целью снижения напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном. Пекин отменит надбавку, введенную в качестве ответной меры на пошлины США. В результате пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Между тем продолжилось снижение в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,1%) и в США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на заседания сразу трех из ведущих центральных банков мира: Федеральная резервная система завершит декабрьскую встречу в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг.

Нефть в понедельник днем росла, отыгрывая статистику о сокращении в США числа активных буровых установок, но вечером снижение возобновилось на сохраняющихся опасениях мирового перепроизводства углеводородов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,04 за баррель (-0,4% и -1,9% в пятницу), февральская цена WTI - $50,79 за баррель (-1,3% и -2,6% в пятницу).

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы - до 873 штук.

Нефтяной рынок пока сдержанно отреагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки (б/с). Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября - до 32,97 млн б/с.