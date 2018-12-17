Рубль лишь немного изменился к доллару и евро на вечерних торгах понедельника

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро растет на Московской бирже в понедельник вечером; рубль почти не меняется к бивалютной корзине, несмотря на возобновившую снижение нефть.

Курс доллара США составил 66,69 руб. в 19:00, что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,66 руб., поднявшись на 19,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,95 копейки - до 70,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных валютных парах в ожидании ключевого события недели - заседания ФРС США по ставке. Инвесторы ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых - это повышение станет четвертым в 2018 году.

Вместе с тем ФРС обнародует новые прогнозы руководства на уровень ставки в 2019 и 2020 годах. Текущие прогнозы предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

Между тем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил в сообщении в твиттере, что считает "невообразимым" тот факт, что "при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки".

Кроме ФРС США, свои заседания на этой неделе проведут Банк Японии и Банк Англии. Как ожидают аналитики, они в четверг сохранят свою денежно-кредитную политику без изменения.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в понедельник на сигналах о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 19:01 по московскому времени на 1,03% - до $50,94 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени опустилась на 0,13% - до $60,2 за баррель.

В течение сессии цена Brent поднималась до $61,21 за баррель, WTI - до $51,87 за баррель. Подъем рынка трейдеры объясняли данными Baker Hughes, сообщившей в минувшую пятницу о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 4 единицы - до 873 установок, а также ослаблением доллара США.

Однако цены на нефть неожиданно развернулись в сторону падения, и источники агентства Bloomberg объясняют это появлением информации о том, что аналитическая компания Genscape оценила недельный рост запасов в Кушинге на 630 тысяч баррелей.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы реализации соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+, и некоторые высказывают мнение о том, что достигнутых договоренностей может оказаться недостаточно, чтобы добиться баланса на нефтяном рынке.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 декабря на 18,71 копейки, до 66,6208 руб., и уменьшил курс евро на 0,76 копейки, до 75,3814 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 8,54 копейки по отношению к пятнице и составил 66,5352 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 5,21 копейки и составил 66,5942 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 573,09 млн, из которых $1 млрд 30,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 542,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 23,62 копейки, до 75,3404 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 25,64 копейки и составил 75,4535 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR446,721 млн, из которых EUR197,449 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR249,272 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в понедельник из-за пятничного повышения ЦБ РФ ключевой ставки. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 20 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 7,93% и 7,99% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 16 б.п. - до 8,22% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 8 б.п. и составила 8,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 10 б.п. и составила 8,64% годовых.