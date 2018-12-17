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Экономика

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос

Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного списка

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин примет участие в традиционной министерской встрече ВТО, которая проходит в январе на полях Всемирного экономического форума.

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Таким образом, в Давос российский министр приедет в любом случае, а что касается участия непосредственно в повестке самого ВЭФ, решение об этом будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев.

"У меня там (в Давосе - ИФ) в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие", - сказал Орешкин журналистам.

"Участие же в самом форуме - это вопрос к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву - ИФ)", - добавил он.

Бизнесмены под санкциями

В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется".

Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников: Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще. Вскоре стали появляться сигналы, что ситуация может измениться: об этом говорили, в частности, Медведев и Костин.

15 декабря источник в правительстве сообщил журналистам, что запрет на участие российских бизнесменов снят, и официальная делегация из России отправится в Давос, а ее состав определится позднее.

Россия спокойно переживёт неучастие

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Как сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник, переговоры с ВЭФ состоялись во время саммита в Дубае 11-12 ноября, в котором от России принимал участие Орешкин.

"Я в ноябре был в Дубае, там был тот человек, который сейчас возглавляет форум - Берге Бренде (президент Всемирного экономического форума - ИФ), мы с ним проводили обсуждение. Мы попытались донести, что это вопрос не российского участия или неучастия, а вся эта ситуация - это вопрос скорее сохранения или несохранение статуса независимой площадки для Всемирного экономического форума. И коллегам удалось объяснить, что проблема в такой постановке вопроса скорее для них, чем для России. Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ - это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка - не независимая, и может управляться извне. Поэтому коллеги услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем", - рассказал Орешкин журналистам.

По его словам, организаторы форума довели до российской стороны, что "есть формат, в котором коллеги (подпавшие под американские санкции - ИФ) смогут поучаствовать, и они приглашены на форум".

"Там технические условия, условия, связанные со встречами с американским бизнесом. Но на Давосском форуме бизнеса больше чем предостаточно, и американский не является ключевым", - отметил министр. На вопрос о том, поедут ли в Давос Костин, Вексельберг и Дерипаска (с их стороны пока не было комментариев по данному вопросу - ИФ), он ответил: "Собираются, да".

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

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Теги: Минэкономразвития, Максим Орешкин

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