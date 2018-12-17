В России

Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе

Это попытка совместить контакты и санкции, считают в Кремле

Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют решение организаторов форума в Давосе пригласить на него российских бизнесменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям", - сказал он журналистам.

При этом Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос, кто возглавит российскую делегацию, которая отправится на форум в Давос.

"Мы же сначала поставили на паузу все наши отношения после известных решений. Поэтому сейчас нужно будет заново это запускать, и посмотрим. Мы вас обязательно проинформируем", - сказал Песков.

Условия участия

Организаторы Давоса, выдвинув ряд ограничений для участия российских бизнесменов в форуме, попытались совместить заинтересованность в контактах с предпринимателями из РФ и необходимость выполнения антироссийских санкций, считает Песков.

"В данном случае форум предпочитает очень внимательно относиться к тем ограничениям, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов, в отношении некоторых наших предпринимателей", - сказал Песков в понедельник журналистам.

В связи с этим, продолжил Песков, организаторы "попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них".

Говоря об одном из таких условий - запрете на контакты находящихся под санкциями россиян с гражданами США, пресс-секретарь президента заявил: "В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать (контактами) с предпринимателями из других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает".

"Поэтому какие-то модальности работы уже дальше будут вырабатываться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе.

В СМИ появилась информация, что организаторы Давоса выдвинули ряд условий подпавшим под санкции США российским предпринимателям Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске для участия в форуме.

В частности, через американские банки не должны проходить никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков.

Кроме того, организаторы должны убедиться, что граждане США не будут взаимодействовать с указанными лицами. Также для организации визита россиян в Давос не должна быть использована американская инфраструктура.

Находящиеся под санкциями бизнесмены не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, а организаторы форума не будут помогать лицам, подпавшим под санкции, с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Песков, Швейцария, Давос, Давосский форум, РФ, США

Новости по теме

В России
В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против TelegramВ Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram
По словам Леонида Левина, в ходе работы над законопроектом станет понятно, как будут работать различные сервисыПодробнее
 Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в ДавосеПесков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе
Это попытка совместить контакты и санкции, считают в КремлеПодробнее
 Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекЧисло жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек
По предварительным данным, больше под завалами людей нетПодробнее
 Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Истцу, который требует от оппозиционера 1 млн рублей и опровержение, надо устранить недостатки до 9 январяПодробнее
Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждениеПодробнее
 МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году
Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением заступит на дежурство в 2019 годуПодробнее
 Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья
По данным ЦИК, врио главы региона набирает 60,13%, за ним кандидат от ЛДПР Андрейченко с 26,09%Подробнее
 Оштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора ПриморьяОштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора Приморья
В СПЧ констатировали, что правоохранительные органы никак не информируют СМИ и общественность о ходе проверокПодробнее
 Кожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора ПриморьяКожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора Приморья
Центризбирком посчитал уже 14,5% голосовПодробнее
 Вертолет Ми-8 упал под ТомскомВертолет Ми-8 упал под Томском
По данным источника "Интерфакса", на его борту находилось 22 человека, есть пострадавшиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуВ РоссииГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВ РоссииМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Богослужения в приделе святой Екатерины Исаакиевского собора начнутся в январе

В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram

В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против TelegramПо словам Леонида Левина, в ходе работы над законопроектом станет понятно, как будут работать различные сервисы Подробнее

Глава компании-подрядчика строительства СИЗО "Кресты-2" пойдет под суд за дачу почти 400 млн рублей взяток

ФК "Спартак" приобрел бразильского защитника Айртона Лукаса

Полпреду президента России в ЮФО сообщили об угрозе со стороны украинских националистов в Крыму

ДНР и ЛНР объединят свои железные дороги

Московский патриархат низложил двух митрополитов за участие в Объединительном соборе

Совет директоров Nissan не смог выбрать нового председателя вместо Гона

Главный судебный пристав Астраханской области отправлен под арест

Историческое здание в центре Челябинска собрались выставить на продажу за 1 рубль

Власти Москвы вместе с "Вымпелкомом" будут развивать сеть 5G

Совбез РФ обсудил Балканы и морозы

Действующий глава Федеральной палаты адвокатов России переизбран на второй срок

Парламент Крыма утвердил бездефицитный бюджет на 2019 год

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА"Реал", действующий победитель турнира, сыграет с "Аяксом" Подробнее

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Противоспутниковое оружие будет принято на вооружение в России в 2019 году

Бензин на московских АЗС подешевел впервые с сентября

В Кремле назвали спор вокруг Cirque du Soleil вопросом хозяйствующих субъектов

Французские компании заинтересовались участием в проекте российско-китайского самолета

Песков переадресовал Минобороны вопрос о прилете президента Судана в Сирию на Ту-154

В Кремле объяснили внедрение российского софта в госструктурах важностью киберсуверенности

Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе

Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в ДавосеЭто попытка совместить контакты и санкции, считают в Кремле Подробнее

Песков рассказал о подготовке Путина к ежегодной пресс-конференции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');