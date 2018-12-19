Ведомства изучат вопрос строительства трех СПГ-терминалов НОВАТЭКа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии Арктики, прошедшего 11 декабря в поселке Сабетта, поручил ведомствам проработать вопрос строительства трех терминалов по перевалке сжиженного природного газа (СПГ), определив источники финансирования.

Как говорится в списке поручений, опубликованном пресс-службой правительства, Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ПАО "НОВАТЭК" необходимо проработать вопрос о включении в комплексный план проектов строительства морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, определив источники финансирования создания необходимой портовой инфраструктуры, включая терминал сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, а также реконструкцию судоходного подходного канала к порту Сабетта.

О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 1 марта 2019 года.

Кроме того, Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Камчатского края поручено завершить проработку вопроса о газоснабжении Камчатского края, включая строительство газотранспортной инфраструктуры, с учетом реализации проекта "Морской перегрузочный комплекс СПГ в Камчатском крае".

О результатах поручено доложить в правительство РФ до 30 марта 2019 года.

Как сообщалось, в ходе совещания глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон попросил Медведева обеспечить необходимое инвестирование в бюджете РФ 2019-2021 гг. для арктических проектов компании.

Так, он высказался за ускорение инвестиций в строительство ледокольного флота, а также в реконструкцию подходного канала в акватории Обской губы Карского моря, где необходимые госсредства оцениваются в 8,3 млрд рублей, поскольку "НОВАТЭКу" необходимо расширение к 2022, а не 2023 году.

"Принципиально важный вопрос - 2022, а не 2023 год, потому что в 2022 году нам нужно протранспортировать из Мурманска в Сабетту первую платформу с линией сжижения (в рамках проекта "Арктик СПГ 2")", - сказал он.

Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании уточнил, что в бюджете пока не заложены средства на строительство также терминала "Утренний", терминалов в Мурманской области и Камчатском крае, которые инициировал "НОВАТЭК" в рамках строительства СПГ-заводов на Ямале и Гыдане.

По словам министра, среди них - строительство терминала по перевалке СПГ и конденсата "Утренний" и реконструкция подходного канала в Обской губе. Мощность будущего терминала составит 21,6 млн т/год, общий объем инвестиций - 152,7 млрд рублей, из них примерно 112 млрд рублей - расходы на объекты федеральной собственности.

Мощность Мурманского терминала планируется в объеме 20,9 млн т в год с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Планируемый объем инвестиций - 70,1 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей - в объекты федеральной собственности.

Проект терминала на Камчатке мощностью 21,7 млн т/год предполагается запустить в 2023 году, общий объем финансирования - 100,2 млрд рублей, в том числе 30,5 млрд - объекты госсобственности.