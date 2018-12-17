Глава "Ямал СПГ" Евгений Кот перешел на повышение в "НОВАТЭК"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" избрал главу "Ямал СПГ" Евгения Кота заместителем председателя правления - директором по СПГ, начиная с 14 января 2019 года, сообщил "НОВАТЭК" .

Евгений Кот возглавляет "Ямал СПГ" - первый завод по сжижению природного газа "НОВАТЭКа" - с самого начала его строительства. "НОВАТЭК" планирует построить несколько СПГ-заводов в России.

С вхождением Кота в правление его численность увеличится до 12 человек.

"Кандидатура нового генерального директора ОАО "Ямал СПГ" будет утверждена советом директоров "Ямал СПГ" в конце декабря 2018 года", - уточнили в "НОВАТЭКе".