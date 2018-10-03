Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" подписал с Siemens соглашение о стратегическом партнерстве по СПГ, говорится в пресс-релизе российской компании.

Подписание состоялось в рамках Российской энергетической недели, свои подписи поставили председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон и председатель правления Siemens AG Джо Кэзер.

"Стороны намерены укреплять и развивать стратегическое партнерство и сотрудничество в рамках комплексных проектов в области энергетики и газа на основе "под ключ", включая поставки СПГ, нисходящее и энергетическое производство, крупные, средние и малые - масштабные установки для сжижения СПГ и другие темы", - говорится в пресс-релизе.

"НОВАТЭК" планирует значительно увеличить добычу природного и сжиженного природного газа, и мы заинтересованы в разработке производственно-сбытовой цепочки природного газа для повышения конкурентных преимуществ наших масштабных недорогих проектов СПГ", - приводятся в сообщении слова Михельсона.

"Мы удовлетворены нашим опытом работы с Siemens как надежного подрядчика, предоставляющего оборудование для нашего проекта "Ямал СПГ", и мы намерены расширить это сотрудничество не только в Российской Федерации, но и также в других странах", - добавил он.