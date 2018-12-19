Рубль подешевел к доллару и евро на провальных результатах размещения ОФЗ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 67,44 руб. в 19:00, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,99 руб., поднявшись на 56,75 копейки (ранее евро поднимался выше отметки 77 руб./EUR1 впервые с 9 ноября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,2 копейки - до 71,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая неудачные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, участники рынка ждут результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Министерство финансов России 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении на сайте Минфина. Последний раз ведомство признавало первичный аукцион несостоявшимся по этой же причине 3 октября, когда размещались ОФЗ серии 25083 на сумму 10 млрд рублей.

Помимо первичного аукциона по размещению ОФЗ серии 26223, ведомство планировало разместить двухлетние ОФЗ серии 26214 объемом 10 млрд рублей и десятилетние ОФЗ серии 52002 объемом 5 млрд 131 млн рублей. Оба аукциона оказались неудачными для Минфина РФ, так как общий размещенный объем составил всего 3 млрд 421 млн рублей (22,6% от предложенного к размещению).

Так, ведомство продало ОФЗ 26214 на общую сумму 1 млрд 145 млн рублей при спросе 12 млрд 111 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза, при этом объем размещения составил 11,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 98,02% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 7,95% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 8 базисным пунктам.

Кроме того, Минфин РФ разместил ОФЗ 52002 на общую сумму 2 млрд 276 млн рублей при спросе 7 млрд 505 млн рублей и объеме предложения 5 млрд 131 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,5 раза, при этом объем размещения составил 44,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 92,9% от номинала, что соответствует доходности 3,44% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 3,39% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 5 базисным пунктам.

ФРС США обнародует решение по ставке в 22:00 по московскому времени вместе с макроэкономическими прогнозами. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 по московскому времени.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых.

Предыдущий прогноз Федрезерва предполагает еще три повышения ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков.

Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене в ходе торгов в среду на данных о запасах топлива в США. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 3,2% - до $58,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,61%, до $48,28 за баррель. Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 36,67 копейки, до 67,121 руб., и увеличил курс евро на 69,81 копейки, до 76,4742 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду на 43,27 копейки по отношению ко вторнику и составил 67,2199 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 51,38 копейки и составил 67,3904 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 182,824 млн, из которых $1 млрд 181,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 001,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 67,84 копейки, до 76,5646 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 80,56 копейки и составил 76,8365 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR668,094 млн, из которых EUR324,575 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,63% и 8,7% годовых.