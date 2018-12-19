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Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля

Есть обновление от 19:30

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2358,58 пункта (+0,4%, утром индекс опускался в район 2330 пунктов), индекс РТС просел до 1099,63 пункта (-0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 67,57 рубля (+0,29 рубля) в ожидании повышения ставки Федрезервом США.

Выросли акции Россетей" (+2,6% и +1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,4%), "Роснефти" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%), Сбербанка (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Мобильных телесистем" (+1%), "Газпрома" (+0,7%).

Просели бумаги "РусАла" (-1,7%), "РусГидро" (-1,5%), "Магнита" (-1,3%), "Мечела" (-1% и -1,4% "префы"), "префы" "Татнефти" (-2,2%), "Транснефти" (-1,3%), акции АФК "Система" (-0,8%).

Акционеры "Газпром нефти" (-1%, до 350,7 руб.) на внеочередном собрании акционеров в среду одобрили выплату дивидендов за девять месяцев в размере 22,05 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 декабря 2018 года, в целом компания направит на промежуточные дивиденды 104,545 млрд рублей - 35% чистой прибыли по МСФО за девять месяцев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,661 млрд рублей (из них 11,576 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,1%), но плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике. Согласно официальным данным, объем экспорта Японии в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре.

Нефть в среду скорректировалась вверх после обвала накануне, усиленного статистикой Американского института нефти (API) по запасам сырья (резервы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 3,5 млн баррелей).

Вышедшая в среду официальная статистика Минэнерго США оказалась разнополярной, но цены продолжили коррекционное восстановление. Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5-3 млн баррелей и сильнее ожиданий выросли резервы бензина (запасы выросли на 1,766 млн при прогнозах роста на 1,6 млн баррелей), однако упали на 4,237 млн баррелей запасы дистиллятов (ожидалось увеличение на 0,75 млн баррелей). Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $57,49 за баррель (+2,2% и -5,6% во вторник), февральская цена WTI - $47,85 за баррель (+2,7% и -7,3% накануне).

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