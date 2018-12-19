Аукцион по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11 полугодовых купонных периодов и первый купонный период в 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 6 марта 2019 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,5% годовых (1-й купон - 34,9 рубля на облигацию, 2-12-й купоны - 32,41 рубля на облигацию).