ЦБ Швеции неожиданно повысил ставку впервые за семь лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Риксбанк (центральный банк Швеции) в четверг неожиданно для рынка повысил базовую процентную ставку, при этом повышение оказалось неожиданностью для рынка и стало первым за семь с половиной лет.

Шведский центробанк увеличил ставку до минус 0,25% с рекордно низкой отметки минус 0,5%, державшейся с декабря 2015 года. Повышение стало первым с апреля 2011 года.

Более того, ЦБ ожидает сохранения курса на нормализацию денежно-кредитной политики. Следующее повышение ставки может случиться во втором полугодии, а в 2020 и 2021 годах ожидается по два подъема ставки.

Курс шведской кроны после объявления решения ЦБ подскочил на 1% к доллару США, до 9,02 кроны за $1.

Вместе с тем в экономике Швеции намечается ослабление темпов роста - в третьем квартале ВВП увеличился на 1,6% в годовом выражении после роста на 2,7% во втором квартале. В поквартальном выражении в июле-сентябре было зафиксировано снижение на 0,2%.

Вместе с тем уровень занятости населения Швеции в прошлом году составил рекордные в истории 82%, благодаря чему страна занимает по этому показателю первое место в Евросоюзе, опережая идущую второй Германию (79%).

По прогнозу Риксбанка, ВВП Швеции в 2019 году вырастет на 1,5% и поднимется на 2% в 2020 году.