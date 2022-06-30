Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Шведский Риксбанк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75%, и дал понять, что продолжит увеличивать ее в этом году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, также ожидали подъема на 50 б.п.

По прогнозу Риксбанка, к началу 2023 года ставка составит около 2%. Ранее он планировал увеличить ее к этому времени примерно до 1,2%. Во втором квартале 2025 года (конец прогнозного диапазона) ставка будет находиться около 2,1%, ожидают в ЦБ.

"Инфляция в Швеции резко ускорилась и, как ожидается, останется выше 7% до конца текущего года, - говорится в заявлении Риксбанка. - В связи с этим, Центробанку необходимо использовать денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции к целевому показателю".

Во втором полугодии текущего года шведский ЦБ сократит выкуп облигаций до 18,5 млрд шведских крон ($1,81 млрд) с 37 млрд крон, планировавшихся ранее.

Риксбанк повысил прогноз инфляции в Швеции на текущий год до 7,6% с 6%, на 2023 год - до 7,1% с 5%, а также понизил прогноз на 2024 год до 2,7% с 2,8%.