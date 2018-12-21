Нефть Brent подорожала до $54,72 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе азиатских торгов в пятницу, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени подорожали на $0,37 (0,68%) - до $54,72 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $2,89 (5,05%) и составляла на закрытие $54,35 за баррель. Контракт завершил торги на уровне ниже $55 за баррель впервые более чем за год.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на $0,40 (0,87%) - до $46,28 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,29 (4,75%), завершив торги на отметке $45,88 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 9%, WTI - на 9,1%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

В среду Федрезерв увеличил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5%. При этом ЦБ ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

Между тем среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.